Флавио Коболли впервые в карьере вышел в 1/2 финала на «Мастерсе»

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал на «Мастерсе». Итальянец обыграл американца Томми Пола на «Мастерсе» в Цинциннати, США, со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

В текущем сезоне Флавио выходил в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде, Испания, а также играл в финале «Ролан Гаррос» – 2026 и четвертьфинале Уимблдона-2026.

За выход в финал турнира в Цинциннати Коболли поспорит с победителем встречи Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Артюр Фис (Франция).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Действующим победителем с