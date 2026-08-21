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Флавио Коболли впервые в карьере вышел в 1/2 финала на «Мастерсе»

Флавио Коболли впервые в карьере вышел в 1/2 финала на «Мастерсе»
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал на «Мастерсе». Итальянец обыграл американца Томми Пола на «Мастерсе» в Цинциннати, США, со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 22:45 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

В текущем сезоне Флавио выходил в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде, Испания, а также играл в финале «Ролан Гаррос» – 2026 и четвертьфинале Уимблдона-2026.

За выход в финал турнира в Цинциннати Коболли поспорит с победителем встречи Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Артюр Фис (Франция).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Действующим победителем с