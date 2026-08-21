Флавио Коболли повторил антирекорд 57-летней давности на турнире в Цинциннати

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли стал одним из двух игроков в Открытой эре, отдавших наибольшее количество геймов по пути в полуфинал турнира в Цинциннати. Столько же геймов в 1969 году проиграл Панчо Гусман, сообщает OptaAce на своей странице в социальной сети X.

Итальянец одолел американца Томми Пола на «Мастерсе» в Цинциннати, США, со