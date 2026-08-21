Флавио Коболли повторил антирекорд 57-летней давности на турнире в Цинциннати
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли стал одним из двух игроков в Открытой эре, отдавших наибольшее количество геймов по пути в полуфинал турнира в Цинциннати. Столько же геймов в 1969 году проиграл Панчо Гусман, сообщает OptaAce на своей странице в социальной сети X.
Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 22:45 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
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|6
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Итальянец одолел американца Томми Пола на «Мастерсе» в Цинциннати, США, со