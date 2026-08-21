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Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 20 августа

Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 20 августа
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С 20 на 21 августа, на хардовых кортах Цинциннати, США, продолжился розыгрыш турнира категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись два матча четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати, 2026. Результаты матчей 20-21 августа:

  • Аманда Анисимова (США) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7);
  • Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:1 (отказ Рыбакиной).

Турнир категории WTA-1000 проходит с 13 по 23 августа в Цинциннати, США. Действующей чемпионкой является шестикратная победительница турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь WTA-1000 в Цинциннати
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