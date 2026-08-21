Швёнтек на отказе Рыбакиной вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

5-я ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. В 1/4 финала она обыграла 2-ю ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину. При счёте 4:1 в пользу польки Рыбакина отказалась от борьбы из-за проблем со здоровьем.

Продолжительность встречи составила 28 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из одного. Её соперница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном