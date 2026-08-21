15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина, результат матча 21 августа 2026, счёт 2:0 RT, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати

Швёнтек на отказе Рыбакиной вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии

5-я ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. В 1/4 финала она обыграла 2-ю ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину. При счёте 4:1 в пользу польки Рыбакина отказалась от борьбы из-за проблем со здоровьем.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность встречи составила 28 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из одного. Её соперница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном