Стала известна возможная причина снятия Рыбакиной с матча со Швёнтек в Цинциннати

Стала известна возможная причина снятия 2-й ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной с четвертьфинального матча с полькой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати.

Как сообщает The Tennis Letter в социальной сети X, Елена Рыбакина получила травму во время своей подачи. После выполнения подачи она сразу прекратила розыгрыш и взяла медицинский тайм-аут. Похоже, у теннисистки возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

После этого Рыбакина вернулась на корт, однако практически сразу досрочно завершила матч.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира являет