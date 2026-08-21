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Стала известна возможная причина снятия Рыбакиной с матча со Швёнтек в Цинциннати

Стала известна возможная причина снятия Рыбакиной с матча со Швёнтек в Цинциннати
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Стала известна возможная причина снятия 2-й ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной с четвертьфинального матча с полькой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Как сообщает The Tennis Letter в социальной сети X, Елена Рыбакина получила травму во время своей подачи. После выполнения подачи она сразу прекратила розыгрыш и взяла медицинский тайм-аут. Похоже, у теннисистки возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

После этого Рыбакина вернулась на корт, однако практически сразу досрочно завершила матч.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира являет