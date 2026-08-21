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«Чувствовала тревогу, глядя на эту ситуацию». Швёнтек – о травме Рыбакиной в Цинциннати

«Чувствовала тревогу, глядя на эту ситуацию». Швёнтек – о травме Рыбакиной в Цинциннати
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5-я ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о 2-й ракеткой мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после её снятия с четвертьфинального матча турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Я чувствовала тревогу, просто глядя на эту ситуацию. Надеюсь, с Еленой всё будет в порядке. Следующий турнир — приоритет. Я знаю, что этот тоже важен. Но Открытый чемпионат США — это Открытый чемпионат США. Надеюсь, она будет готова к нему. Она так близка к тому, чтобы стать №1 в мире. Это обидно. Я думала, что мы играем хороший матч. Но здоровье — на первом месте. Надеюсь, с ней всё будет хорошо», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.