«Чувствовала тревогу, глядя на эту ситуацию». Швёнтек – о травме Рыбакиной в Цинциннати

5-я ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о 2-й ракеткой мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после её снятия с четвертьфинального матча турнира в Цинциннати.

Я чувствовала тревогу, просто глядя на эту ситуацию. Надеюсь, с Еленой всё будет в порядке. Следующий турнир — приоритет. Я знаю, что этот тоже важен. Но Открытый чемпионат США — это Открытый чемпионат США. Надеюсь, она будет готова к нему. Она так близка к тому, чтобы стать №1 в мире. Это обидно. Я думала, что мы играем хороший матч. Но здоровье — на первом месте. Надеюсь, с ней всё будет хорошо», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

В следующем круге Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.