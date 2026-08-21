15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек повторила достижение Азаренко на турнирах WTA-1000

Швёнтек повторила достижение Азаренко на турнирах WTA-1000
Комментарии

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с представительницей Беларуси Викторией Азаренко по числу выходов в полуфинал турниров WTA-1000 — по 24 раза. Это третий результат в истории с момента введения формата в 2009 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X. Больше таких выходов только у Симоны Халеп (29) и Серены Уильямс (26).

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Швёнтек вышла в полуфинал «тысячника» в Цинциннати на отказе второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая получила травму во в