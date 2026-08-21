Швёнтек повторила достижение Азаренко на турнирах WTA-1000

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с представительницей Беларуси Викторией Азаренко по числу выходов в полуфинал турниров WTA-1000 — по 24 раза. Это третий результат в истории с момента введения формата в 2009 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X. Больше таких выходов только у Симоны Халеп (29) и Серены Уильямс (26).

Швёнтек вышла в полуфинал «тысячника» в Цинциннати на отказе второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая получила травму во в