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Рыбакина не сможет сместить Соболенко с первой строчки рейтинга WTA по итогам Цинциннати

Рыбакина не сможет сместить Соболенко с первой строчки рейтинга WTA по итогам Цинциннати
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере могла подняться на первую строчку мирового рейтинга WTA. Для того чтобы сместить Соболенко, ей необходимо было выйти в финал «тысячника» в Цинциннати.

Однако, в четвертьфинале турнира против польки Иги Швёнтек представительница Казахстана получила травму и была вынуждена сняться с матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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