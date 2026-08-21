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Роман Сафиуллин обыграл на «челленджере» трёхкратного победителя турниров «Большого шлема»

Роман Сафиуллин обыграл на «челленджере» трёхкратного победителя турниров «Большого шлема»
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103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ 41-летнего швейцарца Стэна Вавринку (125-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4. Матч проходил в рамках «челленджера» в мексиканском Канкуне 2.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За время матча россиянин выполнил пять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Швейцарец выполнил в игре три эйса, допустил две двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В конце 2025 года Вавринка объявил, что сезон-2026 станет для него последним в профессиональной карьере.

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