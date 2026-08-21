Пресс-служба WTA обратилась к Рыбакиной после её травмы в матче со Швёнтек

Пресс-служба WTA обратилась к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после её травмы в четвертьфинальном матче с полькой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати. Рыбакина получила травму в первом сете и при счёте 1:4 отказалась от дальнейшей борьбы. Ранее сообщалось, что у неё могла возникнуть проблема с ахилловым сухожилием.

«Выздоравливай скорее, Елена», — написано на официальной странице WTA в социальной сети X.

В полуфинале Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.