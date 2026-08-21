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Пресс-служба WTA обратилась к Рыбакиной после её травмы в матче со Швёнтек

Пресс-служба WTA обратилась к Рыбакиной после её травмы в матче со Швёнтек
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Пресс-служба WTA обратилась к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после её травмы в четвертьфинальном матче с полькой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати. Рыбакина получила травму в первом сете и при счёте 1:4 отказалась от дальнейшей борьбы. Ранее сообщалось, что у неё могла возникнуть проблема с ахилловым сухожилием.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Выздоравливай скорее, Елена», — написано на официальной странице WTA в социальной сети X.

В полуфинале Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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