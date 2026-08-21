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Рыбакина высказалась о своей травме, из-за которой она снялась по ходу матча со Швёнтек

Рыбакина высказалась о своей травме, из-за которой она снялась по ходу матча со Швёнтек
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Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своей травме по ходу четвертьфинального матча с польской теннисисткой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати. Рыбакина снялась с матча в первом сете при счёте 1:4.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«В матче с Магдаленой Френх в третьем круге, который прерывался из-за дождя, я стала сильнее это чувствовать, а после полностью взяла день отдыха. До матча всё было нормально, но, к сожалению, одно неловкое движение, одно приземление — и что-то произошло», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира являет