Рыбакина высказалась о своей травме, из-за которой она снялась по ходу матча со Швёнтек

Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своей травме по ходу четвертьфинального матча с польской теннисисткой Игой Швёнтек на турнире в Цинциннати. Рыбакина снялась с матча в первом сете при счёте 1:4.

«В матче с Магдаленой Френх в третьем круге, который прерывался из-за дождя, я стала сильнее это чувствовать, а после полностью взяла день отдыха. До матча всё было нормально, но, к сожалению, одно неловкое движение, одно приземление — и что-то произошло», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 7,4 млн. Действующим победителем турнира являет