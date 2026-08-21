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«Не помню, чтобы раньше видела, как игрок получает такую травму». Швёнтек – о Рыбакиной

«Не помню, чтобы раньше видела, как игрок получает такую травму». Швёнтек – о Рыбакиной
Комментарии

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала травму второй ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати. Рыбакина получила травму по ходу первого сета и снялась с матча при счёте 1:4. Ранее сообщалось, что у неё могут быть проблемы с ахилловым сухожилием.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
21 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Честно говоря, я немного испугалась, потому что не помню, чтобы раньше видела, как игрок получает такую травму. Я не была уверена, поскольку было очевидно, что ей плохо. Но потом она захотела получить медицинскую помощь, и я не знала, вернётся ли она на корт. Поэтому я старалась быть максимально сосредоточенной и готовой к продолжению, потому что такие паузы