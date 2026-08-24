Ольховский объяснил, почему Джокович не будет претендентом на победу на US Open

Экс шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на грядущем US Open.

«Алькарас — не знаю. По нему у меня вопрос, потому что вокруг очень много слухов, которые подтвердить или опровергнуть могут только сам Карлос и его команда. Синнер снялся. Думаю, будет достаточно много сюрпризов.

[Джоковичу] пять сетов играть будет тяжело. Да, Джокович великий, но время берёт своё. Он и сам понимает, что ему тяжело. Выходит и заранее в некоторых матчах уже не борется как чемпион», — сказал Ольховский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 августа, в 12:00.