Ольховский объяснил, почему Джокович не будет претендентом на победу на US Open
Экс шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на грядущем US Open.
«Алькарас — не знаю. По нему у меня вопрос, потому что вокруг очень много слухов, которые подтвердить или опровергнуть могут только сам Карлос и его команда. Синнер снялся. Думаю, будет достаточно много сюрпризов.
[Джоковичу] пять сетов играть будет тяжело. Да, Джокович великий, но время берёт своё. Он и сам понимает, что ему тяжело. Выходит и заранее в некоторых матчах уже не борется как чемпион», — сказал Ольховский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 августа, в 12:00.
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