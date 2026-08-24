Ольховский оценил главных претендентов на победу на US Open — 2026 у женщин

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил форму топ-теннисисток накануне US Open – 2026.

«Если в мужском [турнире] при определённых обстоятельствах можно отметить, что далеко пройдёт Зверев или мог бы пройти Синнер, то в женском я вообще не уверен.

Соболенко была сильнейшая в начале сезона, с ней близко никто не стоял. У Рыбакиной тоже по ходу сезона были поражения просто необъяснимые. Для меня это загадка. Она также в Цинциннати травму получила. Да, можно отметить, что Елена в последнее время выступила более-менее удачно. Швёнтек выиграла турнир. А Соболенко — я вообще не понимаю, как она при таких данных вообще проигрывает», — сказал Ольховский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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