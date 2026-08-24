«Мне лучше отказаться от участия». Швёнтек — о снятии с микста на US Open — 2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о снятии со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2026 года.

«Оглядываясь на несколько физически тяжёлых недель на корте и посоветовавшись со своей командой, я решила, что в этом году мне лучше отказаться от участия в миксте US Open. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы отдохнуть, восстановить силы и полностью сосредоточиться на подготовке к одиночному разряду.

Как всегда, я очень ждала возможности сыграть вместе с Каспером Руудом. Так что, Каспер, до следующего раза!

Спасибо всем за вашу неизменную поддержку. Скоро увидимся на корте в Нью-Йорке», — написала Швёнтек на своей странице в социальной сети.