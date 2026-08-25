Турнир WTA-500 в Монтеррее: результаты матчей на 24 августа

В ночь с 24 на 25 августа в Монтеррее (Мексика) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Монтеррей (Мексика). Результаты матчей 24-25 августа:

Камила Осорио (Колумбия) – Энн Ли (США) — 1:6, 2:6;

Джаниче Чен (Индонезия) – Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5);

Алисия Паркс (США) – Петра Марчинко (Хорватия) — 2:6, 6:4, 6:4;

Клара Таусон (Дания) – Рената Сарасуа (Мексика) — 3:6, 6:3, 6:0;

Диан Парри (Франция) – Донна Векич (Хорватия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

В 2025 году победительницей WTA-500 в Монтеррее стала российская теннисистка Диана Шнайдер. В финале она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:3, 4:6, 6:4.