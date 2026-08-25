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Турнир АТР-250 в Уинстон-Сейлеме, 2026 год: результаты матчей на 24 августа

Турнир АТР-250 в Уинстон-Сейлеме, 2026 год: результаты матчей на 24 августа
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24 августа и в ночь на 25 августа в Уинстон-Сейлеме (США) продолжился розыгрыш мужского турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-250. Уинстон-Сейлем (США). Результаты матчей на 24-25 августа:

  • Лоренцо Сонего (Италия) – Вит Коприва (Чехия) — матч отменён;
  • Куинн Вандекастил (США) – Джеймс Дакворт (Австралия) — 2:6, 1:6;
  • Камиль Майхшак (Польша) – Бенжамен Бонзи (Франция) — 4:6, 6:7;
  • Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия) – Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:5;
  • Мартин Дамм-младший (США) – Абедалла Шелбайх (Иордания) — 6:4, 7:6;
  • Себастьян Горзни (США) – Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 6:1, 6:7, 4:6;
  • Ян Хоински (Великобритания) – Мес Роттгеринг (Нидерланды) — 5:7, 6:2, 4:6;
  • Адам Уолтон (Австралия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:2, 6:4;
  • Роман Сафиуллин (Россия) – Уго Гренье (Франция) — 6:7, 6:4, 3:6;
  • Феликс Болшоу (Франция) – Александр Ковачевич (США) — 4:6, 6:7;
  • Дженсон Бруксби (США) – Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 6:7;
  • Даниэль Альтмайер (Германия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:1, 7:6.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит с 23 по 29 августа. Действующим победителем соревнований является венгерский теннисист Мартон Фучович.

Турнирная сетка ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
Календарь ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
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