US Open — 2026, микст: расписание матчей на 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Нью-Йорке (США) стартует розыгрыш микста US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Монтеррей (Мексика). Расписание на 24 августа (время – московское):

17:00. Элина Свитолина (Украина/Гаэль Монфис (Франция) – Александра Эала (Филиппины)/Феликс Оже-Альяссим (Канада);

18:00. Каролина Мухова/Якуб Меншик (оба – Чехия) – Кристина Младенович (Франция)/Марсело Аревало (Аргентина);

18:00. Арина Соболенко (Беларусь)/Новак Джокович (Польша) – Катержина Синякова (Чехия)/Генри Паттен (Великобритания);

18:00. Эмма Наварро/Томми Пол (оба – США) – Аманда Анисимова/Лёнер Тьен (оба – США);

20:00. Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия) – Тэйлор Таунсенд (США)/Александр Зверев (Германия);

21:00. Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба – Россия) – Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба – Италия);

21:00. Серена Уильямс (США)/Карлос Алькарас (Испания) – Эрин Рутлифф (Австралия)/Ллойд Гласспул (Великобритания);

22:00. Диана Шнайдер (Россия)/Каспер Рууд (Норвегия) – Джессика Пегула/Тейлор Фриц (оба – США).

Микст US Open – 2026 пройдёт с 25 по 26 августа. Действующими победителями соревнований являются ита