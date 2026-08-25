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US Open — 2026, квалификация, женщины: результаты матчей 24 августа

US Open — 2026, квалификация, женщины: результаты матчей 24 августа
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Вчера, 24 августа, в Нью-Йорке (США) состоялись матчи квалификационного турнира US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых встреч турнира.

Теннис. US Open – 2026. Квалификационный турнир, женщины. Результаты матчей 24 августа (частично):

Ребекка Шрамкова (Чехия) – Алевтина Ибрагимова (Россия) – 2:6, 4:6;

Эрика Андреева (Россия) – Мириам Болквадзе (Грузия) – 4:6, 6:7 (4:7);

Мэдисон Брэнгл (США) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:4, 6:1;

Елена Приданкина (Россия) – Алёна Фалей (Беларусь) – 6:1, 6:3;

Полина Яценко (Россия) – Юли Штруплова (Чехия) – 6:2, 6:1;

Полина Кудерметова (Узбекистан) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 1:6, 3:6;

Ева Веддер (Нидерланды) – Бьянка Андрееску (Канада) – 1:6, 2:6.

Сетка квалификации US Open - 2026 (ж)
Календарь квалификации US Open - 2026 (ж)
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