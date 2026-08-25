US Open — 2026, квалификация, женщины: результаты матчей 24 августа
Вчера, 24 августа, в Нью-Йорке (США) состоялись матчи квалификационного турнира US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых встреч турнира.
Теннис. US Open – 2026. Квалификационный турнир, женщины. Результаты матчей 24 августа (частично):
Ребекка Шрамкова (Чехия) – Алевтина Ибрагимова (Россия) – 2:6, 4:6;
Эрика Андреева (Россия) – Мириам Болквадзе (Грузия) – 4:6, 6:7 (4:7);
Мэдисон Брэнгл (США) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:4, 6:1;
Елена Приданкина (Россия) – Алёна Фалей (Беларусь) – 6:1, 6:3;
Полина Яценко (Россия) – Юли Штруплова (Чехия) – 6:2, 6:1;
Полина Кудерметова (Узбекистан) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 1:6, 3:6;
Ева Веддер (Нидерланды) – Бьянка Андрееску (Канада) – 1:6, 2:6.
Материалы по теме