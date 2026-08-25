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Роджер Федерер назвал игроков современного АТР-тура, с которыми хотел бы сыграть

Роджер Федерер назвал игроков современного АТР-тура, с которыми хотел бы сыграть
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер назвал игроков из современного АТР-тура, с которыми хотел бы сыграть.

«Возможно, с Карлосом Алькарасом. Думаю, он очень интересный игрок. Мне так и не довелось сыграть против него. С Янником [Синнером] то же самое. Мы лишь немного тренировались вместе, когда они только начинали подниматься в туре, поэтому, к сожалению, я пропустил это поколение.

Есть целая группа таких игроков, с которыми я просто разминулся из-за проблем с коленом.

Конечно, было бы здорово сыграть и с Новаком [Джоковичем]. Он по-прежнему на высоком уровне и продолжает держаться. В основном я думаю именно об этих ребятах», – приводит слова Федерера Tennis Head.

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