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«Полное неуважение к спорту». Ализе Корне раскритиковала микст US Open — 2026

«Полное неуважение к спорту». Ализе Корне раскритиковала микст US Open — 2026
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Экс 11-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне раскритиковала организаторов Открытого чемпионата США из-за формата проведения микста. В соревнованиях примут участие ведущие игроки рейтингов АТР и WTA, а за победу на турнире победители получат $ 1 млн.

«Почему бы не организовать отдельный показательный турнир? Давайте не будем себя обманывать. Это всего лишь способ заработать деньги. Теперь это уже совершенно не похоже на турнир в смешанном парном разряде US Open. Это полное неуважение к спорту.

Всё это вредит женщинам, которые профессионально играют в парном разряде. Это их заработок на протяжении всего года, они усердно работают ради этого, и их его лишают. Это несправедливо», – приводит слова Корне Eurosport Spain.

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