«Моя жизнь в туре была невероятной». Федерер — о своей спортивной карьере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, что скучает по карьере профессионального теннисиста.

«Если оглянуться назад, я очень горжусь тем, что провёл 25 лет в туре, обрёл много друзей, и чувствую, что многим меня не хватает. То же самое и с болельщиками. Они подходят и говорят: «Жаль, что ты больше не играешь». Тогда я вспоминаю всё это и всегда отвечаю одно и то же: я это любил.

Жаль, что я больше не в туре, но это была прекрасная эпоха, и я очень по ней скучаю. Кроме того, возможность играть вечерние финалы здесь, на US Open, — даже одного такого матча было бы достаточно. Это не то, без чего я не могу жить, но, когда такое происходит, это прекрасно, потому что моя жизнь в туре была невероятной. Мне это нравилось», — приводит слова Федерера Punto de Break.