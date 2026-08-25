«Надеюсь, это не конец». Федерер — о будущем одноручного бэкхенда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, по какой причине в современном теннисе стало больше игроков с двуручным бэкхендом.

«Один из моих сыновей переходит с двуручного бэкхенда на одноручный, и я вижу, насколько тяжело научиться правильно его выполнять и контролировать. Со временем этот контроль появляется, но на это нужно время, а в наши дни времени ни у кого нет. Всё должно происходить мгновенно. Внесение технических изменений занимает слишком много времени и вызывает разочарование. Проще продолжать играть так, как умеешь.

Думаю, это одна из причин, почему мы видим так много двуручных бэкхендов. Это совокупность многих факторов, из-за которых стало значительно больше игроков с двуручным бэкхендом. Просто этот удар легче освоить в юном возрасте. Но я всё ещё надеюсь, что это не конец», — приводит слова Федерера Pu