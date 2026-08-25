Федерер — о миксте на US Open: думаю, у меня бы получилось неплохо сыграть

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, принял бы он участие в современном формате микста US Open, если бы он существовал во время его игровой карьеры.

– Роджер, если бы в то время, когда вы играли, существовал турнир в смешанном парном разряде в нынешнем формате, как думаете, насколько хорошо вы бы выступили?

– Не знаю, стал бы я участвовать. Возможно, да, но не знаю. Хороший вопрос. Думаю, это интересный пробный формат, или уже решено, что он останется таким навсегда? Но, смотрите, это другая концепция и для болельщиков, и для турнира. И теперь, когда я нахожусь здесь, в Нью-Йорке, после того как слышал об этом в прошлом году и наблюдал за всем со стороны, я смогу быть гораздо ближе к этому и посмотреть, как всё происходит.

Но думаю, что у меня получилось бы неплохо. Не знаю только, с кем бы я играл. Честно говоря, у меня, возможно, были бы варианты с Хингис или Белиндой, конечно. Не знаю, с кем ещё.

В целом это классная концепция. Мне нравится, когда ведущие игроки одиночного разряда выходят из зоны комфорта и играют в паре. В этом, кстати, заключалась и идея Кубка Лэйвера — собрать игроков вместе и устроить им матчи, в которых они обычно не участвуют. И, если честно, интересно посмотреть, как лучшие игроки испытывают трудности. Это не так просто — играть в парном или смешанном парном разряде, особенно когда ты к этому не привык. Так что концепция довольно интересная. Мне нравится, – сказал Федерер на пресс-конференции в Нью-Йорке.