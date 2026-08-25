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«Это может повлиять на зрелищность». Ротенберг отреагировал на сетку микста US Open — 2026

«Это может повлиять на зрелищность». Ротенберг отреагировал на сетку микста US Open — 2026
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Известный теннисный журналист Бен Ротенберг отреагировал на сложившуюся турнирную сетку в миксте на US Open — 2026.

«Из-за того, как сложилась сетка, есть вероятность, что все четыре пары, специализирующиеся на парном разряде, в миксте на US Open выйдут в полуфинал.

Было бы очень интересно посмотреть, как это может повлиять на зрелищность полуфиналов и финала в среду», — написал Ротенберг в социальных сетях.

В миксте на Открытом чемпионате США — 2026 примут участие пары Катержина Синякова/Генри Паттен, Эрин Рутлифф/Ллойд Гласспул, Кристина Младенович/Марсело Аревало и Сара Эррани/Андреа Вавассори, преимущественно выступающие в парном разряде. Эррани и Вавассори являются действующими чемпионами турнира.

Сетка микст US Open - 2026
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