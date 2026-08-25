Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось одержать победу над Бруксби в Уинстон-Сейлеме

53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось одержать победу в матче второго круга турнира в Уинстон-Сейлеме (США) над американцем Дженсоном Бруксби. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

«Психологический настрой имеет значение. Все умеют хорошо играть в теннис, все умеют бить по мячу. Но когда наступа