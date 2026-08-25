Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось одержать победу над Бруксби в Уинстон-Сейлеме
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53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось одержать победу в матче второго круга турнира в Уинстон-Сейлеме (США) над американцем Дженсоном Бруксби. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
25 августа 2026, вторник. 01:40 МСК
73
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
53
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Психологический настрой имеет значение. Все умеют хорошо играть в теннис, все умеют бить по мячу. Но когда наступа