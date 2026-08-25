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Синякова/Паттен — Свитолина/Монфис, результат матча 25 августа 2026, счёт 1:2, 1/4 финала; US Open 2026 микст

Свитолина/Монфис вышли в полуфинал US Open — 2026 в миксте, одолев Синякову/Паттена
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