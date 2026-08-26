Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, обыграв украинку Соболеву

190-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, одолев в первом круге украинку Анастасию Соболеву, занимающую в мировом рейтинге 194-е место. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу матча Шубладзе выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Соболева подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 19 возможных.

В следующем круге квалификации россиянка сыграет с представительницей Латвии Дарьей Семенистой (109-я в рейтинге WTA).