Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, обыграв украинку Соболеву
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190-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, одолев в первом круге украинку Анастасию Соболеву, занимающую в мировом рейтинге 194-е место. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:4.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
26 августа 2026, среда. 00:45 МСК
194
Анастасия Соболева
А. Соболева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
190
Александра Шубладзе
А. Шубладзе
Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу матча Шубладзе выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Соболева подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 19 возможных.
В следующем круге квалификации россиянка сыграет с представительницей Латвии Дарьей Семенистой (109-я в рейтинге WTA).
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