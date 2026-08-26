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Анастасия Соболева — Александра Шубладзе, результат матча 26 августа 2026, счёт 1:2, 1-й круг, US Open 2026 квалификация

Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, обыграв украинку Соболеву
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190-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе вышла во второй круг квалификации US Open – 2026, одолев в первом круге украинку Анастасию Соболеву, занимающую в мировом рейтинге 194-е место. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:4.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
26 августа 2026, среда. 00:45 МСК
Анастасия Соболева
194
Украина
Анастасия Соболева
А. Соболева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 0 		6 6
         
Александра Шубладзе
190
Россия
Александра Шубладзе
А. Шубладзе

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу матча Шубладзе выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Соболева подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 19 возможных.

В следующем круге квалификации россиянка сыграет с представительницей Латвии Дарьей Семенистой (109-я в рейтинге WTA).

Календарь квалификации US Open — 2026 (ж)
Сетка квалификации US Open — 2026 (ж)
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