Медведев проиграл 92-й ракетке мира и не смог выйти в 3-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-250 в американском Уинстон-Сейлеме. Чемпион US Open — 2021 проиграл во втором круге американцу Мартину Дамму младшему (92-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Медведев 10 раз подал на