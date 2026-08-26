Медведев проиграл 92-й ракетке мира и не смог выйти в 3-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-250 в американском Уинстон-Сейлеме. Чемпион US Open — 2021 проиграл во втором круге американцу Мартину Дамму младшему (92-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
26 августа 2026, среда. 01:40 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
92
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Медведев 10 раз подал на