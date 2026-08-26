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Даниил Медведев — Мартин Дамм-мл, результат матча 26 августа 2026, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

Медведев проиграл 92-й ракетке мира и не смог выйти в 3-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-250 в американском Уинстон-Сейлеме. Чемпион US Open — 2021 проиграл во втором круге американцу Мартину Дамму младшему (92-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
26 августа 2026, среда. 01:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Мартин Дамм-мл.
92
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Медведев 10 раз подал на