Проигрыш Медведева 92-й ракетке мира, «Сабах» — в ЛЧ впервые в истории. Главное к утру
Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира американцу Мартину Дамму-младшему и не смог выйти в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме, «Сабах» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, Мирра Андреева и Андрей Рублёв одолели Диану Шнайдер и Каспера Рууда, выйдя в полуфинал микста US Open — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Медведев проиграл 92-й ракетке мира и не смог выйти в 3-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме.
- «Сабах» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
- Андреева и Рублёв одолели Шнайдер и Рууда, выйдя в полуфинал микста US Open — 2026.
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