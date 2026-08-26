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26 августа главные новости спорта, результаты футбола, РПЛ, АПЛ, ЛЧ, трансферы, теннис, ATP, US Open

Проигрыш Медведева 92-й ракетке мира, «Сабах» — в ЛЧ впервые в истории. Главное к утру
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Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира американцу Мартину Дамму-младшему и не смог выйти в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме, «Сабах» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, Мирра Андреева и Андрей Рублёв одолели Диану Шнайдер и Каспера Рууда, выйдя в полуфинал микста US Open — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев проиграл 92-й ракетке мира и не смог выйти в 3-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме.
  2. «Сабах» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
  3. Андреева и Рублёв одолели Шнайдер и Рууда, выйдя в полуфинал микста US Open — 2026.
  4. Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.
  5. Холанд, Б. Фернандеш, Салиба — в сборной АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA.
  6. «Факел» арендовал у «Интернасьонала» защитника Сампайо.
  7. «Фламенго» намерен вернуться за Энрике из «Зенита» после продажи Платы — O Globo.
  8. «Ювентус» объявил о переходе в клуб вратаря Камиля Грабары из «Вольфсбурга».
  9. «РБ Лейпциг» объявил о возвращении Нкунку, аренда — до конца сезона-2026/2027.
  10. Журналист рассказал, что УЕФА проведёт «более решительные действия» против Инфантино.
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