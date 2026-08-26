Проигрыш Медведева 92-й ракетке мира, «Сабах» — в ЛЧ впервые в истории. Главное к утру

Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира американцу Мартину Дамму-младшему и не смог выйти в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме, «Сабах» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, Мирра Андреева и Андрей Рублёв одолели Диану Шнайдер и Каспера Рууда, выйдя в полуфинал микста US Open — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».