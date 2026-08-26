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US Open — 2026, микст: расписание матчей на 26 августа

US Open — 2026, микст: расписание матчей на 26 августа
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В ночь с 26 на 27 августа на хардовых кортах Нью-Йорка продолжится US Open – 2026 в смешанном парном разряде. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в ночь со среды на четверг.

Теннис. US Open – 2026. Смешанный парный разряд. Расписание матчей на 26 августа (время начала московское):

2:00 (27 августа). Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);

3:30 (27 августа). Каролина Мухова/Якуб Меншик (оба – Чехия) – Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба – Россия).

В этот же день после полуфинальных матчей состоится финал микста US Open — 2026.

Сетка микста US Open - 2026
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