US Open — 2026, микст: расписание матчей на 26 августа

В ночь с 26 на 27 августа на хардовых кортах Нью-Йорка продолжится US Open – 2026 в смешанном парном разряде. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в ночь со среды на четверг.

Теннис. US Open – 2026. Смешанный парный разряд. Расписание матчей на 26 августа (время начала московское):

2:00 (27 августа). Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);

3:30 (27 августа). Каролина Мухова/Якуб Меншик (оба – Чехия) – Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба – Россия).

В этот же день после полуфинальных матчей состоится финал микста US Open — 2026.