«Мы сыграли вничью». Уильямс и Алькарас — о миксте US Open — 2026

Американская теннисистка Серена Уильямс и испанец Карлос Алькарас, выступающие в миксте на US Open — 2026, поделились эмоциями после матчей в смешанном парном разряде.

Алькарас: Я чувствую себя прекрасно, правда. Несмотря на то что мы проиграли, игра с ней заставляет меня чувствовать себя невероятно.

Уильямс: Мы победили! Мы выиграли один матч и проиграли другой.

Алькарас: Да, мы сыграли вничью, — сказали теннисисты в видео в социальной сети.

В первом круге дуэт одолел Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойда Гласспула (Великобритания) со счётом 5:3, 4:1. В 1/4 финала пара уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Коболли с результатом 4:5 (4:7), 1:4.