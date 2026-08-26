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«Мы сыграли вничью». Уильямс и Алькарас — о миксте US Open — 2026

«Мы сыграли вничью». Уильямс и Алькарас — о миксте US Open — 2026
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Американская теннисистка Серена Уильямс и испанец Карлос Алькарас, выступающие в миксте на US Open — 2026, поделились эмоциями после матчей в смешанном парном разряде.

US Open — микст. 1/4 финала
26 августа 2026, среда. 00:00 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
0 : 0
1 2 3
         
5 7 		4
4 4 		1
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
С. Уильямс К. Алькарас

Алькарас: Я чувствую себя прекрасно, правда. Несмотря на то что мы проиграли, игра с ней заставляет меня чувствовать себя невероятно.

Уильямс: Мы победили! Мы выиграли один матч и проиграли другой.

Алькарас: Да, мы сыграли вничью, — сказали теннисисты в видео в социальной сети.

В первом круге дуэт одолел Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойда Гласспула (Великобритания) со счётом 5:3, 4:1. В 1/4 финала пара уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Коболли с результатом 4:5 (4:7), 1:4.

Сетка микста US Open - 2026
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