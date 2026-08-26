«Мы сыграли вничью». Уильямс и Алькарас — о миксте US Open — 2026
Поделиться
Американская теннисистка Серена Уильямс и испанец Карлос Алькарас, выступающие в миксте на US Open — 2026, поделились эмоциями после матчей в смешанном парном разряде.
US Open — микст. 1/4 финала
26 августа 2026, среда. 00:00 МСК
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
Серена Уильямс
Карлос Алькарас
С. Уильямс К. Алькарас
Алькарас: Я чувствую себя прекрасно, правда. Несмотря на то что мы проиграли, игра с ней заставляет меня чувствовать себя невероятно.
Уильямс: Мы победили! Мы выиграли один матч и проиграли другой.
Алькарас: Да, мы сыграли вничью, — сказали теннисисты в видео в социальной сети.
В первом круге дуэт одолел Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойда Гласспула (Великобритания) со счётом 5:3, 4:1. В 1/4 финала пара уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Коболли с результатом 4:5 (4:7), 1:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2026
-
10:46
-
10:20
-
10:15
-
09:30
-
08:30
-
05:04
-
04:57
-
03:21
-
03:00
-
02:03
-
01:57
-
01:56
-
01:51
-
01:33
-
01:21
-
01:15
-
00:48
-
00:25
-
00:19
-
00:12
- 25 августа 2026
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:20
-
23:05
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
21:59
-
21:38
-
21:18
-
20:57
-
20:35
-
20:16
-
19:58