Елена Рыбакина рассказала о своём состоянии после травмы, полученной в Цинциннати

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как проходит восстановление после травмы, полученной на «тысячнике» в Цинциннати, в преддверии US Open — 2026.

«На прошлом турнире я получила небольшую травму, поэтому сейчас делаю всё возможное, чтобы восстановиться. Сейчас всё неплохо, но, к сожалению, я пока не была на корте, опробуем это в ближайшие дни. Кажется, будто всё нормально, поэтому надеюсь, что буду в порядке к первому матчу. Всего у меня было около десяти дней и есть ещё пара, чтобы подготовиться. Зависит от того, когда будет мой матч. Но мы не хотим торопиться, чтобы быть на 100% уверенными», — сказала Рыбакина в видео, опубликованном журналистом The Mirror US Мэтью Нэшисом на его странице в социальной сети Х.