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Соболенко записала совместное видео с Джоковичем

Соболенко записала совместное видео с Джоковичем
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко записала совместное видео с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем. Видео Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети.

Во вторник, 25 августа, Соболенко и Джокович приняли участие в смешанном парном разряде US Open – 2026. Теннисисты проиграли на старте соревнований дуэту мировых лидеров парного разряда Катержины Синяковой (Чехия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счётом 4:1, 2:4, [2:10].

US Open — микст. 1-й круг
25 августа 2026, вторник. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
А. Соболенко Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		2 0 2