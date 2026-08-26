Соболенко записала совместное видео с Джоковичем

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко записала совместное видео с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем. Видео Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети.

Во вторник, 25 августа, Соболенко и Джокович приняли участие в смешанном парном разряде US Open – 2026. Теннисисты проиграли на старте соревнований дуэту мировых лидеров парного разряда Катержины Синяковой (Чехия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счётом 4:1, 2:4, [2:10].