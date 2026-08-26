«Милый союз». Мыскина — о дуэте Рублёв/Андреева в миксте US Open — 2026

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина поделилась мыслями о смешанном парном разряде US Open — 2026 и рассказала, за какую пару болеет.

«Ну что, US Open уже начался. И начался он с прекрасного микста, который мы наблюдали вчера. Я, честно, болею за Рублёва и Андрееву. Мне кажется, это такой милый союз, который должен победить, потому что классно играют, весело, задорно, получают огромное удовольствие. Я лично болею за них», — приводит слова Мыскиной телеграм-канал «Больше!»

В полуфинальном матче российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублёв поборются за выход в финал с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меншиком.