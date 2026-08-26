«Лучшая в моей жизни». Дамм-младший — о победе над Медведевым в Уинстон-Сейлеме

92-я ракетка мира американский теннисист Мартин Дамм-младший назвал победу во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме над россиянином Даниилом Медведевым (восьмое место в мировом рейтинге) лучшей в своей жизни. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 и стала первой для американца победой над игроком из первой десятки рейтинга.

«Определённо, это лучшая победа в моей жизни. Она многое для меня значит, потому что я становился всё ближе и ближе к победам над топовыми игроками. То, что я сделал это здесь, в США, прямо перед US Open, даёт мощный заряд уверенности», – приводит слова Дамма-младшего официальный сайт АТР.