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«Лучшая в моей жизни». Дамм-младший — о победе над Медведевым в Уинстон-Сейлеме

«Лучшая в моей жизни». Дамм-младший — о победе над Медведевым в Уинстон-Сейлеме
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92-я ракетка мира американский теннисист Мартин Дамм-младший назвал победу во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме над россиянином Даниилом Медведевым (восьмое место в мировом рейтинге) лучшей в своей жизни. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 и стала первой для американца победой над игроком из первой десятки рейтинга.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
26 августа 2026, среда. 01:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Мартин Дамм-мл.
92
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.

«Определённо, это лучшая победа в моей жизни. Она многое для меня значит, потому что я становился всё ближе и ближе к победам над топовыми игроками. То, что я сделал это здесь, в США, прямо перед US Open, даёт мощный заряд уверенности», – приводит слова Дамма-младшего официальный сайт АТР.

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