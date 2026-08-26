Даниил Медведев проиграл четыре из пяти последних матчей в одиночном разряде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четырёх из пяти последних матчей, которые проводил на турнирах АТР в одиночном разряде. Последним на данный момент проигрышем для россиянина стал матч с американцем Мартином Даммом-младшим во втором круге турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме со счётом 5:7, 3:6.

Ранее Медведев уступил Брэндону Накашиме в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати, Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге «Мастерса» в Монреале, Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона. Единственная за пять матчей п