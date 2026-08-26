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Даниил Медведев проиграл четыре из пяти последних матчей в одиночном разряде

Даниил Медведев проиграл четыре из пяти последних матчей в одиночном разряде
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четырёх из пяти последних матчей, которые проводил на турнирах АТР в одиночном разряде. Последним на данный момент проигрышем для россиянина стал матч с американцем Мартином Даммом-младшим во втором круге турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме со счётом 5:7, 3:6.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
26 августа 2026, среда. 01:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Мартин Дамм-мл.
92
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.

Ранее Медведев уступил Брэндону Накашиме в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати, Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге «Мастерса» в Монреале, Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона. Единственная за пять матчей п