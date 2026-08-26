«Ощутили их ауру». Бенчич — о победе в паре с Коболли над С. Уильямс и Алькарасом на USO
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Дуэт швейцарской теннисистки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли прокомментировал победу над парой Серены Уильямс и Карлоса Алькараса в четвертьфинале US Open — 2026 в смешанном парном разряде (5:4, 4:1).
US Open — микст. 1/4 финала
26 августа 2026, среда. 00:00 МСК
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
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|4
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|1
Серена Уильямс
Карлос Алькарас
С. Уильямс К. Алькарас
Бенчич: Сыграть