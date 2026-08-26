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«Ощутили их ауру». Бенчич — о победе в паре с Коболли над С. Уильямс и Алькарасом на USO

«Ощутили их ауру». Бенчич — о победе в паре с Коболли над С. Уильямс и Алькарасом на USO
Комментарии

Дуэт швейцарской теннисистки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли прокомментировал победу над парой Серены Уильямс и Карлоса Алькараса в четвертьфинале US Open — 2026 в смешанном парном разряде (5:4, 4:1).

US Open — микст. 1/4 финала
26 августа 2026, среда. 00:00 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
5 7 		4
4 4 		1
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
С. Уильямс К. Алькарас

Бенчич: Сыграть