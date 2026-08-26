«Обыграл бы как минимум 80 человек из топ-100». Тренер Музетти — о форме Федерера

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини поделился словами тренера 14-й ракетки мира Лоренцо Музетти о форме 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Я ещё не говорил с Музетти, но Симоне Тартарини (тренер Лоренцо Музетти. — Прим. «Чемпионата») прислал мне несколько видео со вчерашней тренировки.

Он сказал, что, на его взгляд, Федерер в отдельно взятом матче до сих пор обыграл бы как минимум 80 человек из топ-100. Уровень в туре упал», – приводит слова Фоньини Sky Sport Italia.

Швейцарец, завершивший карьеру в 2022 году, провёл два выставочных матча на стадионе Артура Эша в рамках «Недели болельщиков». Сначала Федерер сыграл один сет против Энди Роддика и победил со счётом 6:3. Затем в паре с Джоном Макинроем он обыграл Андре Агасси и Роддика – 7:5.