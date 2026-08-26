Анастасия Потапова снялась с «пятисотника» в Монтеррее

25-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова снялась с «пятисотника» в Монтеррее, Мексика. Предварительно, причиной послужила травма спины. Потапова должна была начать выступление на турнире со второго круга, её в сетке заменит Энь Шо Лян из Тайваня (303-е место в рейтинге WTA), которая сразится с чешкой Николой Бартуньковой.

Ранее с этого турнира снялись Линда Носкова (Чехия), Сорана Кырстя (Румыния), Магдалена Френх (Польша), Сара Бейлек (Чехия) и Зейнеп Сёнмез (Турция). Лидером посева «пятисотника» в Монтеррее остаётся россиянка Екатерина Александрова.

В прошлом году турнир в Монтеррее выиграла россиянка Диана Шнайдер.