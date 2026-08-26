«Влюбился в Нью-Йорк с первого дня». Федерер — после выставочного матча на US Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер после участия в выставочном матче перед US Open — 2026, где также выступили Энди Роддик, Джон Макинрой и Андре Агасси, рассказал о своих эмоциях от возвращения на Центральный корт в Нью-Йорке. Федерер пять раз в карьере выигрывал US Open.

«Вернуться в Нью-Йорк – прекрасно. У меня невероятные воспоминания, связанные этими кортом, местными болельщиками и самим городом. 2004 и 2005 годы – время, когда начинались мои победы в Нью-Йорке и любовь к нему. Я влюбился в этот город с первого дня здесь. Мой первый выход на Центральный корт был в 2001 году в матче с Андре Агасси. Он одолел меня со счётом 6:1, 6:2, 6:4. У меня не было шансов, и я подумал: «Ну ладно, Роджер, не всё так быстро и просто» (улыбается), – приводит слова Федерера официальный сайт АТР.