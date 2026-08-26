Макинрой, Агасси и Роддик высказались о включении Федерера в Зал славы тенниса

Известные теннисисты Джон Макинрой, Андре Агасси и Энди Роддик высказались о скором включении 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в Зал теннисной славы.

Макинрой: Это будет яркая неделя для тенниса в целом. Я так рад, что окажусь в Ньюпорте на пару дней, чтобы это увидеть. Получить удовольствие – вот мой совет. Уверен, у него получится.

Агасси: Как же здорово, что он окажется в Зале славы в этом году! Отлично, Роджер. Нахожусь в предвкушении. Мне кажется, я был первым, кто понял, что он туда попадёт. Когда он выиграл свой 19-й турнир «Большого шлема», подумал: «Да, у него получилось».

Казалось, что 20-й титул уже был не так обязателен (смеётся), но тем не менее я в восторге, это заставляет всех, кто попал туда с трудом, чувствовать себя намного лучше на его фоне.

Роддик: Мы много раз играли вместе, и он часто меня обыгрывал. Но мы сохраняли дружбу на протяжении карьеры – она длится до сих пор, и, надеюсь, так будет всегда, –