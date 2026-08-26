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Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open в парном разряде

Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open в парном разряде
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс и семикратная победительница мэйджоров Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open — 2026 в парном разряде.

«Сёстры снова возвращаются! Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард в женский парный турнир Открытого чемпионата США 2026 года», — говорится в заявлении организаторов.

Последний раз вместе на US Open Серена и Винус выступили в 2022 году. Тогда они также получили уайлд-кард и проиграли в первом круге.

US Open — 2026 в парном разряде пройдёт со 2 по 11 сентября. Ранее Серена Уильямс вместе с испанцем Карлосом Алькарасом в миксте проиграли в 1/4 финала Белинде Бенчич и Флавио Коболли со счётом 4:5 (4:7), 1:4.

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