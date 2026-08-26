«Мне жаль». Роддик — о том, что Вавринка не получил уайлд-кард на US Open

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о том, что трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке не предоставили уайлд-кард на US Open — 2026 перед завершением карьеры.

«Гаэль Монфис — тут, по сути, разговор о том, где ты родился и есть ли у тебя что-то ценное, что ты можешь предложить теннису США. Гаэль Монфис, по праву того, что он француз и у них есть турнир «Большого шлема», представляет ценность для USTA и развития игроков, это обмен уайлд-кард.

Так уж вышло. Мне жаль из‑за решения по Стэну Вавринке, и не только потому, что он великий чемпион, первоклассный кандидат в Зал славы, и всё такое, но Стэн проводил прощание так, как от него этого ожидали. Уважение к игре, правильный подход, готовность к поражению и отсутствие заносчивости по поводу игры против претендентов… Будучи на грани отсева по рейтингу, хотелось бы, чтобы такие поступки вознаграждали. В этом случае — не