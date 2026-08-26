«Нам нужны параметры и правила». Джон Вертхайм — об уайлд-кард на ТБШ

Спортивный обозреватель Джон Вертхайм после того, как трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка не получил уайлд-кард на US Open — 2026, заявил, что на мэйджорах нужно ввести правила предоставления специальных приглашений.

«Мне кажется, из этого стоит вынести одно: нам нужны параметры и правила для уайлд-кард. Может, если ты проиграл несколько матчей подряд, ты не имеешь права; может, если твой рейтинг не в топ‑250… Думаю, есть способы сделать это чуть более изящно.

Просто мне кажется, Стэн получал уайлд‑кард на предыдущие три мэйджора, выпивал пиво с Крейгом Тайли в Австралии… уайлд‑кард на Уимблдоне: я не думаю, что Стэн выходил в полуфинал Уимблдона. Максимум четвертьфинал, а выиграл этот турнир!» — приводит слова Вертхайма Tennis Head.