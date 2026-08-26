Стэн Вавринка сыграет на US Open — 2026 в одиночном разряде

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка сыграет на Открытом чемпионате США — 2026 в одиночном разряде. Организаторы соревнований предоставили ему уайлд-кард после того, как Патрик Кипсон снялся с соревнований из-за травмы руки.

«Стэн Вавринка получает специальный допуск в основную сетку одиночного разряда US Open — 2026. Патрик Кипсон, ранее получивший уайлд-кард, снялся с турнира из-за травмы», — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, Стэн Вавринка выигрывал US Open в 2016 году. В конце этого сезона швейцарец завершает профессиональную карьеру. Изначально организаторы соревнований отказали Вавринке в выдаче карты в основную сетку, отдав последнее приглашение американцу Патрику Кипсону.