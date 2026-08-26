Стэн Вавринка отреагировал на предоставление уайлд-кард на US Open — 2026

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о том, что организаторы Открытого чемпионата США предоставили ему уайлд-кард в основную сетку соревнований.

«Я невероятно рад принять уайлд-кард на US Open — 2026 и с нетерпением жду возможности снова сыграть перед болельщиками в Нью-Йорке!» — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.

Изначально организаторы соревнований отказали завершающему карьеру Вавринке в выдаче карты в основную сетку, отдав последнее приглашение Патрику Кипсону. Сегодня стало известно, что американец снялся с соревнований из-за травмы руки.