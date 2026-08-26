Карлос Алькарас поблагодарил Серену Уильямс за выступление в миксте на US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил обладательницу 23 титулов на ТБШ американку Серену Уильямс за совместное выступление в миксте на US Open — 2026.

«Это была настоящая честь сыграть с тобой, Серена!» – написал Алькарас на своей странице в соцсети.

Ранее в первом круге дуэт обыграл Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойда Гласспула (Великобритания) со счётом 5:3, 4:1. Однако в следующей стадии 1/4 финала Карлос и Серена не сумели одолеть пару швейцарской теннисистки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли. Они проиграли со счётом 4:5 (4:7), 1:4.