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«Всё теннисное сообщество очень радо». Беккер — об уайлд-кард Вавринки на US Open — 2026

«Всё теннисное сообщество очень радо». Беккер — об уайлд-кард Вавринки на US Open — 2026
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о том, что трёхкратный чемпион мэйджоров швейцарец Стэн Вавринка сыграет на US Open — 2026.

«Заслуженно! Думаю, всё теннисное сообщество очень радо этому решению — дать Стэну уайлд-кард на его последний турнир «Большого шлема»!!!» — написал Беккер в социальных сетях.

Изначально организаторы соревнований отказали завершающему карьеру Вавринке в выдаче карты в основную сетку, отдав последнее приглашение Патрику Кипсону. Сегодня стало известно, что американец снялся с соревнований из-за травмы руки и Стэн получил уайлд-кард.

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