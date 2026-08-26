Синнеру рекомендовано приостановить тренировки до 6 сентября — Gazzetta dello Sport

Пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру по итогам обследования в клинике JMedical в Турине рекомендовано воздержаться от тренировок до 6 сентября. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

«Тесты убедили Янника взять на этой неделе полный отдых, и не исключено, что период полного отказа от ракетки может продлиться и на следующую неделю, с приостановкой как минимум до 6 сентября. По истечении этого срока первый номер мира вернётся к тренировкам и, если колено будет чувствовать себя лучше, возобновит обычную подготовку к финалу сезона, который увенчается ATP Finals (а возможно, и Кубком Дэвиса).